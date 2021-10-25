الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إستونيا: الإمارات وجهة مهمة للشركات الإستونية لتوسيع أعمالها خارج أوروبا

إكسبو 2020 دبي
إكسبو 2020 دبي

أكد المفوض العام لجناح دولة إستونيا في إكسبو 2020 دبي، دانيال شاير، أن الإمارات وجهة مهمة للشركات الإستونية لتوسيع أعمالها وعملياتها خارج قارة أوروبا، مؤكدا تقدير بلاده لجهود الإمارات في تنظيم نسخة استثنائية من إكسبو، وسط بيئة آمنة للمشاركين تستعرض آخر ما توصل إليه العقل البشري في مختلف المجالات.

وقال شاير- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، إن إكسبو 2020 دبي منصة عالمية تجمع دول العالم لتبادل الآراء المقترحة وتقديم حلول للتحديات العالمية الحالية والمستقبلية، منها ظاهرة التغير المناخي والحد من تداعيات جائحة "كورونا"، وتعزيز التجارة الدولية والتنمية البشرية لصناعة مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة الإنسانية على مستوى العالم.

وأضاف أن انطلاق إكسبو 2020 دبي بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي بمثابة رسالة قوية تسلط الضوء على دور الإمارات المؤثر على مستوى العالم، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في تأسيس اقتصاد ديناميكي ومجتمع متعدد الجنسيات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات عالمية تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتسامح والتضامن الإنساني في المنطقة والعالم.

وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، أن معرض "إكسبو 2020" الذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل عودة للحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا؛ إذ يُعد من الأحداث البارزة في العالم فيما بعد الجائحة؛ لما يتضمنه من معروضات ولقاءات وإبداعات رائدة، مشيرة إلى أن كثيرًا من الدول تحرص على المشاركة الفعَّالة في هذا المعرض، حيث يتميز بكونه معرضًا شاملًا يحوي بين جنباته كل الإبداعات الحضارية التي تعكس القدرات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية، التي تملكها الدول المشاركة.

وأوضحت، أن المعرض فرصة كبيرة لتحقيق المكاسب الاقتصادية وجذب الاستثمارات التي ستتحقق من جراء الفعاليات التي ستنظم من قِبَل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الإمارات المفوض العام لجناح دولة إستونيا إكسبو 2020 دبي دبي اوروبا

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بيوت السويس

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