الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

السفير البابوى بمصر يحيى الذكرى الـ79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين

الانبا باخوم
الانبا باخوم

ذكرت صفحة "نشاط كنيستنا الكاثوليكية"، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم إحياء الذكرى التاسعة والسبعين لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر. 

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء ذلك بحضور مجموعة من سفراء الدول الأوروبية، والآسيوية، والإفريقية.

وأضاف الأنبا باخوم أنه شارك أيضا ممثل عن القوات المُسلّحة المصرية.

الأنبا باخوم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركي الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون البطريركية الأنبا باخوم نائب بطريركي

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