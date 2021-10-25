السفير البابوى بمصر يحيى الذكرى الـ79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين

ذكرت صفحة "نشاط كنيستنا الكاثوليكية"، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم إحياء الذكرى التاسعة والسبعين لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء ذلك بحضور مجموعة من سفراء الدول الأوروبية، والآسيوية، والإفريقية.

وأضاف الأنبا باخوم أنه شارك أيضا ممثل عن القوات المُسلّحة المصرية.