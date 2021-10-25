محاكمة المتهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل شقة بمدينة بدر

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، عاطلين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتأسيس ورشة سلاح داخل شقة في مدينة بدر.

ودلت التحقيقات أن المتهمين هم كلا من "أ.م"، "م. ح"، عثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وأنهما يقومان بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل منزل أحدهما بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها، كما عثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومبلغ 7 آلاف جنيه من متحصلات تجارتهم.

كانت معلومات وتحريات وردت لضباط مباحث قسم شرطة بدر، تفيد بقيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها للأشخاص بنطاق منطقة القاهرة الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية ضدهم نجحت قوة أمنية في ضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.