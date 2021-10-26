الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن.. اليوم

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الإثنين، استقرارًا في الأسواق، وسجلت الدواجن البيضاء الكيلو 28 - 29 جنيهًا، وتراوح سعر المستهلك بين 32-33 جنيهًا للكيلو، وأسعار الفراخ الأمهات 22 جنيهًا في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيهًا، والدواجن المجمدة وزن 1 كجم بين 34-38 جنيهًا للكيلو. 

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند 37 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيهًا للكيلو. 

وأكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة ارتفاع بشكل غير مسبوق في أسعار مدخلات الإنتاج من الأعلاف، وقد ارتفع طن الذرة من 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه، وارتفع سعر طن فول الصويا من 4500 جنيه و5000 جنيه إلى  9 آلاف عالميًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب أيضًا ارتفاع الشحن للذرة وفول الصويا من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة من 4 إلى 7 أضعاف، وسعر الحاويات تضاف سعرها من 7 إلى 8 أضعاف. 

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ارتفاع أسعار الأعلاف

وقال «العناني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا أدى إلى ارتفاع كرتونة البيض ودواجن التسمين في الوقت الحالي، بينما لم يرتفع من قبل نتيجة تراجع الطلب بسب الحالة الاقتصادية وتوقف منتجي الدواجن والبيض عن الإنتاج، ما أدى إلى انكماش العرض، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بعد أن كانت كرتونة البيض سعرها 24 جنيهًا في المزرعة، والدواجن 17 جنيه للكيلو، مع تحقيق خسائر للمربين.

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وأوضح «العناني»، أن الأسعار حاليًا ارتفعت لصالح المربي رغم أن زيادة الأسعار لا تعني التكلفة الحقيقية، وهو هامش ربح بعد حسائر استمرت لمدة عام، مشيرًا إلى أن هناك انفراجة للمستهلكين نتيجة دخول قطعان جديدة على صناعة الدواجن والبيض وتزايد المعروض، مما سيؤدي إلي توازن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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