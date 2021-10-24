الفراخ  بـ30 جنيه في المزرعة.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد استقرارًا في الأسواق، وسجلت الدواجن البيضاء الكيلو 30 - 31 جنيهًا، وتراوح سعر المستهلك بين 34-35 جنيهًا للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيهًا في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيهًا، والدواجن المجمدة وزن 1 كجم بين 34-38 جنيهًا للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن البلدي 37 جنيهًا للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيهًا للكيلو.

وكان قد أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة ارتفاع بشكل غير مسبوق في أسعار مدخلات الإنتاج من الأعلاف وقد ارتفع طن الذرة من 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه وارتفع سعر طن فول الصويا من 4500 جنيه و5000 جنيه إلى 9 آلاف عالميًا وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب أيضًا ارتفاع الشحن للذرة وفول الصويا من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة من 4 إلى 7 أضعاف وسعر الحاويات تضاف سعرها من 7 إلى 8 أضعاف.