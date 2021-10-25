وصول مليون و58 ألف جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

تستقبل مصر اليوم الإثنين الدفعة الثالثة، والتي تقدر بحوالي 1.058.000 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع المواطنين، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشهر الماضي، عن استقبال الشحنة الثانية من لقاحات فيروس كورونا "جونسون آند جونسون" بإجمالي 525 ألفًا و600 جرعة، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الإفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"، بالتعاون مع البنك الإفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "جونسون آند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، واستكمال عملية تطعيم المواطنين.

ولفت "مجاهد" إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن لقاح "جونسون آند جونسون" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأشار "مجاهد" إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحًا أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجددًا التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يسهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.