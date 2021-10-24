«المصريين الأحرار» يحتفل بالعيد القومى لمحافظة السويس (صور)

نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس بقيادة سماح مهدي أمينة المرأة بالسويس دورة إسعافات أولية بمقر الحزب تحت إشراف عادل فاضل، أمين الحزب بالسويس، وحاضر في دورة الإسعافات الأولية نجاة حجازى مساعد رئيس اللجنة الصحية بالحزب ومشرف تمريض بالمستشفى العام ومحمود محمد أخصائي التمريض بالإسعاف المصرى بوزارة الصحة.

حزب المصريين الأحرار

قال عادل فاضل، أمين الحزب بالسويس إن دورة الإسعافات الأولية واستهدفت نشر الوعى الصحى وأهميته فى الأسرة والمجتمع؛ وشرح دورة الإسعافات الأولية من الناحية النظرية، والعملية لتحقيق أفضل النتائج من خلال المحاضرين.

حزب المصريين الأحرار

شارك الحضور الدكتور عبد الهادى النجار، أمين التنظيم بالحزب بالسويس وجمال وجابر أمين قسم فيصل، عادل الزهيرى عضو هيئة المكتب، والعديد من قيادات الحزب وضيوف من أهالى السويس؛ وشرحت نجاة حجازى اعراض فيروس كوفيد 18 المتحور وكيفية الوقاية منه وكيفية الحفاظ على اولادنا قدر المستطاع.

حزب المصريين الأحرار

وألقى محمود محمد أخصائي التمريض بالإسعاف المصرى بوزارة الصحة محاضرة عن الإسعافات الأولية فى النقاط التالية تبعًا لآخر إصدار لوزارة الصحة لبرنامج الاسعافات الاولية وهى الاسعاف الاولى - الحوادث والإصابات - إجراءات الأمان - تحدث إلى المصاب - درجة الوعى - المجرى الهوائى - الرقبة والعمود الفقري – النزيف - الصدمة – الجروح – الكسور - الحروق – الغرق - التسمم - ضربة الحر - الأزمات القلبية - النوبات المخية - السكر - الأزمة التنفسية - انعاش القلب الرئوى. حضر الدورة هيئة المكتب والعديد من قيادات الحزب والمجتمع المدنى؛ ختام الدورة تقدم عادل فاضل بالشكر لجميع المشاركين و الحضور.