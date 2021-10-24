الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العناني وسفير التشيك يبحثان سبل تعزيز التعاون

صورة للاجتماع
صورة للاجتماع

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، جان فولك سفير جمهورية التشيك لدى مصر، والدكتور Tomas Zima رئيس جامعة تشارلز التشيكية، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

حضر اللقاء الدكتور Miroslav Parta نائب رئيس الجامعة، وOldrich Vondrouska المستشار الثقافي التشيكي، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالسفير ورئيس الجامعة والوفد المرافق لهما، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات خاصة مجالي السياحة والآثار.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة بما يعمل على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من التشيك إلي مصر، وكذلك تبادل الخبرات والتدريب في مجال العمل الأثري من حفائر وترميم.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور خالد العناني عن كامل تقديره لثقة الحكومة التشيكية في الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة المصرية، حيث يعد السائحين التشيك من أوائل الجنسيات التي استقبلتها مصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة لها في يوليو 2020.

وأعرب الوفد التشيكي عن سعادته باستضافة بلاده لمعرض ملوك الشمس، لافتين إلي أن المعرض لاقى نجاحًا كبيرًا وإقبالًا من المواطنين التشيك والدول الأوروبية المجاورة لها أيضًا مما دفع الحكومة التشيكية إلى طلب تمديد استضافة هذا المعرض مرتين.

خالد العناني وزير السياحة أخبار التشيك إستراتيجية للترويجي السياحي والثقافي سفير التشيك الترويج

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