نقيب المهندسين يشهد افتتاح مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه

شارك المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، الأحد، في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يعقد في الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي.

أكد نقيب المهندسين أهمية تنظيم مؤتمر خاص عن المياه، خاصة أن الموضوع يحظى باهتمام كبير على المستوي العالمي لافتًا إلى أن مصر نفذت العديد من المشروعات في إطار استراتيجية ترشيد المياه طبقا لتصريحات وزير الري.

وأعرب ضاحي عن سعادته باستضافة مصر لهذا العرس، حيث يشارك في المؤتمر نحو ٦٤ وفدًا وزاريًا و50 منظمة دولية وإقليمية و٣٠٠ متحدث دولي ومحلي، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في ايجاد حلول علمية قابلة للتطبيق.

وشهد الافتتاح إلقاء الرئيس السيسي كلمة أكد فيها أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالًا بموضوعات المياه، داعيًا إلى الانخراط على نحو بنّاء في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه من خلال الجوانب السياسية والاقتصادية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الطبيعة الجغرافية حتّمت على الدولة أن تضع على رأس أولوياتها مياه نهر النيل، فهي ليست مسألة تتعلق فقط بالإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة، ولكن المياه ونهر النيل تحديدًا قضية ترتقي لحياة الشعب وبقائه.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري "إننا نتبادل خلال المؤتمر الرؤى حيال التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه وتأثيراتها على المجتمع وكذلك قدرتنا على إدارة مواردنا المائية من خلال الأساليب المتقدمة تكنولوجيًّا فى مجال المياه، ويتطلب ذلك إيجاد منصة للتعاون والمشاركة في مناقشات موضوعية لإيجاد حلول علمية قابلة للتطبيق لكافة المشكلات التى تواجه العالم اليوم".

أكد عبد العاطي أن النجاحات التي حققها أسبوع القاهرة للمياه بنسخه الأربع جعلته محط أنظار واهتمام كافة الخبراء ومتخذي القرار حول العالم.