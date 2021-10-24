قبل إطلاق حفل «طقوس» بالأوبرا.. نهلة مطر: أعددت معالجة موسيقية لقصائد صلاح الراوي

يستضيف مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس التابع لدار الأوبرا المصرية، الخميس المقبل، حفل بعنوان "طقوس" للفنانة خلود عادل، حيث تقدم الموسيقية الدكتورة نهلة مطر المعالجة الموسيقية والدرامية الجديدة لقصائد الشاعر الدكتور صلاح الراوي والذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.

وقالت نهلة مطر لـ"الدستور"، إن قصائد الراحل الدكتور صلاح الراوي حقيقية صادقة وتحقق رمزية الشعر مع أنها مصاغة بالعامية، مضيفة: “كانت مصدر إلهامي لعمل معالجة موسيقية لمجموعة قصائد له منذ عام ٢٠٠٧ ولكنها لم تعرض إلا في يوليو الماضى بدار الأوبرا الملكية في لندن وبعد نجاحها وافقت دار الأوبرا المصرية لتقديمها في حفل طقوس بعد معالجتها درامياً”.

يذكر أن نهلة مطر حائزة على المركز الثاني دوليا في مسابقة التأليف الموسيقي من المانيا، وتم نشر مؤلفاتها الأوركسترالية من عزف أوركسترا إذاعة النرويج فبراير الماضي من دار النشر الموسيقي ناسوس.

الجدير بالذكر أن الدكتور صلاح الراوي رئيس قسم الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية توفى فى 18 أكتوبر الجاري بعد صراع مع المرض.

ويُعد الدكتور صلاح الراوي أحد أهم المتخصصين فى الأدب الشعبى والمعتقدات الشعبية وعلم الفولكلور وسوسيولوجيا الفولكلور وفي مجال الفنون الحركية الشعبية.