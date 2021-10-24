الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 240 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه في الشرقية

الحشيش
الحشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية وله محل إقامة آخر بالشرقية) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫700٫000) مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الشرقية الأمن الوطني مركز شرطة الامن العام الحشيش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة

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وائل لطفي

بيوت السويس

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