أمن المنوفية يفرض كردونًا أمنيًا حول موقع التنقيب عن الآثار

فرضت قوات الشرطة بمديرية أمن المنوفية، الأحد، طوقًا أمنيًا على موقع البحث والتنقيب عن آثار داخل إحدى القرى التابعة لدائرة مركز أشمون، وذلك بعد تقدم صاحب المنزل ببلاغ لمركز الشرطة يفيد بانهيار بئر أعده وآخرين للبحث عن آثار، على 3 عمال ولم يتم استخراجهم.

وأفاد مصدر أمني بأن هناك تحريات أجريت حول الواقعة، والتي أكدت بحث المتهم مع آخرين عن الآثار أسفل منزله من خلال حفر بئر عميق متشعب داخل المنزل، وعن رواية وجود 3 ضحايا أسفل المنزل المنهار.

أوضح المصدر أن الجهات الأمنية طلبت من غواصين النزول إلى أسفل الحفر الموجود داخل المنزل لكن تعذر ذلك؛ بسبب الخطورة التي قد تنجم على نزولهم وانهيار باقي البئر.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم داخل حفرة في منزل قديم بإحدى قرى مركز أشمون بالمنوفية، وذلك أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل القديمة.