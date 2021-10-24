سن المراهقة.. لحظات وصور لأمراء العائلة الملكية في شبابهم

على الرغم من الجيل الأصغر من العائلة المالكة هم الآن متحدثين جيدين في المهام الملكية والمناسبات الرسمية ويحظون بشهرة كبيرة حول العالم، فقد كانت لحظات هؤلاء في سن المراهقة، طبيعية تمامًا وخالية من التكلف، وبالعوة إلى الوراء قليلًا نستعرض في السطور التالية لحظات لأفراد العائلة الملكة خلال سنوات المراهقة من خلال جولة لمجموعة من أفضل الصور للعائلة المالكة في عمر الشباب، وفقًا لمجلة Hello.

كيت ميدلتون

قبل أن تلتقي بزوجها المستقبلي في جامعة سانت أندروز، أمضت كيت ميدلتون، 19 عامًا، 10 أسابيع في رحلة استكشافية إلى باتاجونيا في تشيلي، في 2001، قامت كيت خلالها بعدة رحلات برية، حللت فيها الحياة البحرية.

الأمير ويليام

تم تصوير الأمير ويليام بعد اجتياز اختبار القيادة لأول مرة في مدينة سيرنسيستر في يونيو 1999، فقام الأمير البالغ من العمر 17 عامًا بالقفز في الهواء بفرح بعد أن أعطاه مدربه الخبر السار بنجاحه فى اختبار القيادة.

ميجان ماركل

وكشفت الممثلة والمغنية كاثرين ماكفي، عن صورة لميجان ماركل عندما عمل معًا في المسرحيات الموسيقية خلال سنوات المراهقة، فقد سبق وعلقت على Instagram لصديقتها: "أنا وميجان قدمنا ​​المسرحيات الموسيقية معًا ونحن أطفال، لقد أصبحت دوقة ساسكس وترعرعت لتصبح نجمة في مسرح West End.

الأمير هاري

تم تصوير الشاب هاري (18 عامًا) حينها، في مسكنه الجامعي في سنته الأخيرة في كلية إيتون.

الملكة إليزابيث

التقطت الأميرة إليزابيث آنذاك، صورة لها، وهي تستمتع بركوب الدراجة td Royal Lodge في وندسور، وكان عمرها 16 عامًا في عام 1942، حينها كانت تقيم الملكة المستقبلية إليزابيث وشقيقتها الأميرة مارجريت في وندسور من أجل سلامتهما خلال الحرب العالمية الثانية.

الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني

استمتعت الشقيقتان الملكيتان المراهقتان بيومهما معًا في لعبة البولو في 2004، وعمرهما 14 و16 عامًا على التوالي.

أمير ويلز

صورة لوريث العرش، الأمير تشارلز، وهو يرتدي بدلة ويبتسم لصورة عمرها 14 عام 1962.

الأمير أندرو

كان الابن الثاني للملكة قد أكمل للتو أول رحلة بطائرة شراعية منفردة بعمر 16 سنة، وكان حينها عريف في سلاح التدريب الجوي لمدرسة جوردونستون.