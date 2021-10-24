«الأوقاف» تفتتح 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، الجمعة المقبل، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 258 مسجدًا، منها (231) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. النصر – فرشلة – م. أبو عمر

2. النور الكبير – كشك – ديرب نجم

3. أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية

4. الشلح – الملاك – أبوحماد

مديرية أوقاف البحيرة

5. الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي

6. عبدالغفار قرية الدفراوي - شبراخيت

مديرية أوقاف القليوبية

7. الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر

8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب

مديرية أوقاف المنيا

9. أحمد خالد – بني خالد - سمالوط

مديرية أوقاف المنوفية

10. السلام – جريس – مركز أشمون

مديرية أوقاف أسوان

11. إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف المنوفية

1. سيدي خميس – شبين الكوم

«المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي».. موضوع خطبة الجمعة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان: "المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي".

وأكد الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.