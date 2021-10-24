«الزراعة» تكشف مراحل تطور ونمو محصول القمح

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية مراحل نمو وتطور محصول القمح.

وقال تقرير لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية إنه يتم وضع حبة القمح أو بذور القمح في أرض زراعية ثم تقوم هذه الحبة بامتصاص المياه من الأرض، فينتج عن ذلك إنتاج جنين القمح الذي ينمو نتيجة تكاثر الخلايا التي تنمو بفعل الأرض الزراعية والمياه.

الأشطاء

وتأتى هذه المرحلة بعد تكوين الأوراق وبعد ذلك يبدأ ظهور البراعم الجانبية وتبدأ في النمو بعد ظهور حوالي 4 ورقات ، وتبدأ بعد ذلك الجذور في التكاثر ويزداد طوال جذور القمح في النمو.

مرحلة الصعود

حيث يبدأ السيقان خلال هذه المرحلة في النمو وزيادة طوله وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة طوال اليوم.

مرحلة التكاثر

في تلك المرحلة يبدأ السنابل في الارتفاع وزيادة نمو الساق بشكل عمودي.

انتفاخ السيقان

تستمر نبتة القمح في النمو ويزداد الحجم وتعد هذه المرحلة أخ مراحل صعود السنبلة.

مرحلة التسنبل

تبدأ البراعم في تزايد النمو وزيادة الزهر ونمو العضوات الذكرية والأنثوية ، وبعد ذلك تنتهي مرحلة ظهور الحبوب وانتفاخ الأوراق.

الإخصاب

في تلك المرحلة تظهر أزهار القمح في النمو وذلك بعد فترة حوالي أسبوع من نمو السنبلة ، وكل سنبلة تحتاج لنمو أزهار من يومين إلى أربع أيام لإنبات هذا النبات ، ثم يتم نمو بعد ظهور الأكياس التي تحمل اللقاح فمرحلة التلقيح تكون قبل مرحلة الإزهار.

مرحلة النضج

تنتج حبوب القمح بعد مرحلة الإخصاب فتستمر في النمو فترة معينة لتتكون الحبوب التي تكون بداخل الزهور ، في البداية تكون لونها أبيض وذلك قبل اكتمال النمو يتحول لونها إلى اللون الأصفر ، ويحتوي على كمية من النشا والبروتينات ، ويزداد حجم الحبة مع زيادة كمية الفيتامينات في حبوب القمح ويزداد كثافة وعدد الحبوب فهي تنتقل من الطور العجيني حتى تصل إلى أعلى درجة من الوزن والكثافة ، وتتحول حبة القمح إلى اللون الأصفر الذهبي ، ويبدأ بعد ذلك فترة الحصاد.

الظروف المناسبة

تحتاج زراعة القمح إلى مقدار معين من المياه حيث أنه يحتاج إلى حوالي 400 مم لزراعة القمح بطريقة صحيحة.

الحرارة

يحتاج زراعة القمح درجة حرارة قد تصل إلى 22 درجة مئوية حتى يتم زراعته بشكل مناسب وسليم.

الإضاءة

الإضاءة لها تأثير كبير على تقوية القمح وزراعته بطريقة صحية وسليمة وحماية النبات من التلف.

أرض صالحة

يجب أن تكون الأرض الزراعية لزراعة القمح لها مواصفات معينة تكون مناسبة لزراعة القمح و حصاد القمح ، فيجب أن تكون طينية أو طينية رملية ، ويجب أن تكون عميقة كما يجب أن تحتوي على كمية من المواد العضوية التي تساعد على تكوين ونمو نبات القمح