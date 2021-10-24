بـ72 مليار جنيه.. تنفيذ 3528 مشروعًا داخل قرى ومدن البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

أشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات الرئيس السيسي وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة تنفيذ ٣٥٢٨ مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.

وأكد محافظة البحيرة أن المحافظة تشهد إنجازات كبيرة وطفرة عملاقة ومنها الخطة الاستثمارية التى شهدت خلال الثلاث أعوام الماضيه تنفيذ ١٧٠٢ مشروع بتكلفة ٢.٥٦ مليار جنية فى قطاعات مختلفه منها:- ٨٨٧ رصف و ١٢٠ مشروع كبارى و١٠٨ مشروع تدعيم وحدات محلية و١٩٢ مشروع كهرباء و١١٧ مشروع آمن وإطفاء مرور و ٢٧٨ مشروع تحسين بيئة.

كما تم اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢١- ٢٠٢٢ بمبلغ مليار و٥٠ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مماثلة بجميع القطاعات لخدمة المواطن البحراوي والعمل على تلبية إحتياجات المواطنين.

كما أكد محافظ البحيرة أنه يتم متابعة مستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في جميع أنحاء قرى ومدن محافظة البحيرة، من قبل ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز التى يتم فيها تنفيذ برنامج حياة كريمة.