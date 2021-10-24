الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة فورية لتعد على قطعة أرض مخصصة لإنشاء مركز شباب بإدفو

إزالة التعديات
إزالة التعديات

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالتعامل السريع والإزالة الفورية، لحالة تعد في المهد عبارة عن بناء بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة 2000 م2 مخصصة لإنشاء مركز شباب قرية القارة. 

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إزالة التعديات  

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة التسهيلات وإزالة أي عقبات، مع توفير المساحات اللازمة من الأراضي للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الشامل للريف المصري حياة كريمة.

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إزالة التعديات  

وأشار إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إلى أنه تم تحرير المحاضر الشرطية اللازمة تجاه أصحاب التعدى لاتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة معهم، وتابع أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تسليم قطعة الأرض للجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان للإسراع، في أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مركز شباب القارة بتكلفة 3 مليون جنية وبمساحة 12 ألف م2 ويضم مبنى إداريًا وملعبًا قانونيًا، وهو الذي يأتي ضمن مشروعات حياة كريمة بإنشاء 32 مركز شباب ورفع كفاءة 126 مركز شباب آخر، مع تطوير 11 ملعبا قانونيا على مستوى المحافظة.

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إزالة التعديات  

 

أسوان أراضي إزالة إنشاء مشروعات محافظ أسوان مركز شباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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