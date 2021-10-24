دفاع محمود عزت يطالب ببراءة موكله في اقتحام الحدود الشرقية

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة الجنايات، اليوم الأحد، محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ" إقتحام الحدود الشرقية".

وطالب الدفاع ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه تأسيسا على 7 دفوع وهي عدم جواز نظر الدعوى أو محاكمة المتهم عن تهم القتل العمد المنسوبة إليه لسبق صدور قرار من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى.

كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى أو محاكمة المتهم في وقائع وضع النار العمدي في المباني المخصصة لحبس المساجين، ودفع الدفاع أيضا بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالمساعدة تمسكاً ببراءة المتهمين من تهمة اقتراف أفعال المساعدة، كما دفع بانتفاء جريمة التخريب العمدي في الأملاك السائلة والمنقولة لشيوع الاتهام.

ودفع بعدم صلاحية الاستناد لإثبات جريمة التخريب في سجن المرج إلى معاينة النيابة في 8 فبراير 2011 وفي 12 مارس 2011 وعدم صحة الاستناد إلى تقرير الأدلة الجنائية لتعلقهم بوقائع تمت بعد اقتحام السجن.

ودفع بانتفاء جريمة السرقة بالإكراه كجريمة احتمالية بسبب نوعية المسروقات وعددها وتمسك الدفاع بسبق صدور حكم من المحكمة بهذا الشأن وانتهت الدفوع بالدفع بانتفاء جريمة الاتفاق والمساعدة في جريمة خطف عدد 4 من رجال الشرطة.