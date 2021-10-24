الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس دجال متورط بالنصب على المواطنين فى منشأة ناصر

دجال
دجال

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، استمرار حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمزاولة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.

وطلبت النيابة سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

بدأت الواقعة بمعلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" باتخاذ الشقة محل سكنه مكانًا لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته سيدتان "مجني عليهما" بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما لادعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل.

وبتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على (كمية كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قاضي المعارضات التحقيقات عاطل النصب علي المواطنين أعمال الدجل الشعوذه

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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