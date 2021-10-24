«الزراعة»: فحص وعلاج أكثر من 5400 حيوان مجانا بمحافظة المنيا

صرح الدكتور محمد حجازي، القائم بأعمال مدير معهد التناسليات الحيوانية، أنه تم تنظيم قافلة بيطرية بالتعاون بين المعهد والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في مديرية الطب البيطري المنيا ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية قافلة بيطرية مجانية فى الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر في كل من قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) قلصنا، سرفيس، دلجا، جبل الطير، إبسادات، عطف حيدر حيث لاقت القافلة إقبال شديد من صغار المربين، وتم فحص وعلاج ٥٤٠٤ حيوان لدى ٢٥٠٣ مستفيد، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وتنفيذا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تقديم الخدمات البيطرية المجانية في القري الأكثر احتياجا وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

‏وأضاف حجازي، أن القافلة تصمنت أيضا إجراء ٢٨ عملية جراحية والفحص التناسلي لـ٩٤٨ حيوانا، حيث تم علاجهم وتأهيلهم لاسترداد كفاءتهم التناسلية وتلقيح صناعي للجاهز منهم، كما تم تقديم العلاج الباطني لـ١٢١٩ حيوانا وتجريع عدد ١٧٣٣ حيوانا ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وفحص وتقييم ٧ طلائق بقري وجاموسي، وكذلك تم عقد ورشة عمل للأطباء البيطريين للتدريب على أعمال التلقيح الصناعي والسونار حضرها 25 طبيبا بيطريا، كما تم عمل ندوة موسعة حضرها لفيف من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين حيث تناولت دور الفحص التناسلي بالسونار في رفع كفاءه تشخيص المشاكل التناسلية.

كما تم عمل ندوات يومية في مكان القافلة للتوعية بالاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الماشية وأهميه التأمين على الماشيه للفلاح.