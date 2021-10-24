رابح رتيب بسطا مشرفًا على «حقوق سوهاج»

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، إنه في استجابة سريعة لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تم تكليف الدكتور رابح رتيب بسطا أستاذ المالية المتفرغ ندبًا من جامعة بنى سويف، ليكون مشرفًا على كلية الحقوق بسوهاج، لحين تعيين عميد الكلية طبقًا لمعايير المجلس الأعلى للجامعات.

الدكتور رابح بسطا، شغل منصب نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعين عضوًا بمجلس الشورى السابق، ويشغل الآن رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للمعاملات الضريبية، ويعتبر أحد خبراء قانون المالية بالجامعات المصرية.

كان قد اجتمع الدكتور مصطفى عبدالخالق، مع الدكتور حازم عبدالرحمن عميد الكلية السابق، حيث عبر له تقديره وامتنانه على مجهوداته خلال الفتره الماضية، وإعلاء اسم الكلية، وتسيير العمل فيها بكل جدية وتميز.