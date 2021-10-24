افتتحه الرئيس السيسى ويشارك فيه 1800 شخص.. تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه

انطلق منذ قليل، فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة به قال فيها إن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلاً عن التدهور البيئي، وتغير المناخ، والسلوك البشرى غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أسبوع القاهرة للمياه.