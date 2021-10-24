افتتحه الرئيس السيسى ويشارك فيه 1800 شخص.. تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه
انطلق منذ قليل، فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة به قال فيها إن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلاً عن التدهور البيئي، وتغير المناخ، والسلوك البشرى غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.
وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أسبوع القاهرة للمياه.
- تستمر فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي.
- يهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.
- تشهد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه، والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم ومن المقرر أن يحضر فعاليات الأسبوع نحو 1000 مشارك فعلي، و800 مشاركا "افتراضيا عن بُعد".
- يحضر أسبوع القاهرة للمياه 20 وفدا وزاريا فعليا، و44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي.
- ستتضمن الفعاليات عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، 7 اجتماعات رفيعة المستوى، 70 جلسة فنية خاصة.
- من المقرر أن يشهد أسبوع القاهرة للمياه تنظيم جلسات رفيعة المستوى، من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار مسؤولي وزارات المياه والزراعة في الدول العربية، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
- يشهد أسبوع القاهرة للمياه أحداثًا جانبية، حيث سيتم تنظيم عدد من الأحداث الجانبية، من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، منتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، منتدى الاستثمار الإفريقي الأوروبي، الذين ينظمهما الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والبنك الإفريقي للتنمية، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه، التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.
- يتضمن أسبوع القاهرة للمياه معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث، الري الذكي، أساليب إعادة استخدام المياه.