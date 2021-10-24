جاسم البديوى: العلاقات «الكويتية - الأوروبية» وصلت إلى مراحل متقدمة ومميزة

أكد رئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي السفير جاسم البديوي، اليوم الأحد، أهمية الوجود الأوروبي في منطقة الخليج، وذلك على ضوء التطورات السياسية والاقتصادية والتنموية في الكويت وكافة دول مجلس التعاون، موضحًا أن هناك فرصًا حقيقية للتعاون في المشاريع الاقتصادية والتنموية في الكويت في ظل برامج دعم الاستثمار الخارجي وتنوع الفرص أمام الشركات الأوروبية بالنظر لإعلان دولة الكويت لرؤيتها "كويت جديدة 2035".

وثمّن السفيرالبديوي - حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت - العلاقات الكويتية الأوروبية، واصفًا مستوى التعاون والتنسيق الثنائي بينهما بـ"المتقدم والمميز"، موضحًا أن علاقات دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الماضية، حيث افتتح الاتحاد بعثة له بالكويت في يوليو 2019.

وأكد السفير البديوي عقب لقائه رئيس مجموعة عمل الشرق الأوسط التابعة لجهاز العمل الأوروبي تل بلوم، وأعضاءها من الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي في الكويت، أن اللقاء يأتي في وقت يعد مهمًا جدًا في مسيرة العلاقات الكويتية الأوروبية، مشيرًا إلى الزيارة التي سيقوم بها الوفد مع دول شبه الجزيرة العربية التابع للبرلمان الأوروبي إلى دولة الكويت في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الترتيبات القائمة لعقد الاجتماع الثالث لكبار المسئولين بين الكويت والاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.