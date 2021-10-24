اليوم.. بدء إذاعة الدروس «قناة مدرستنا» لهذه الصفوف الدراسية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن بدء إذاعة البرامج التعليمية عبر "قناة مدرستنا"، اليوم الأحد.

وأضاف شوقي، في بيان: “ذلك لشرح المناهج الدراسية للصفوف من الصف الخامس الابتدائي - حتى الصف الثالث الإعدادي”.

وكانت وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما بشأن رصد عدد من الصفحات والجروبات، على مواقع التواصل الاجتماعي، تستخدم الاسم واللوجو الخاص بقناة "مدرستنا" التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأعلنت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الصفحات والجروبات والعاملين عليها.

وأشارت إلى أن هذه الصفحات وما يُنشر عليها، وما تعرضه من معلومات عن المناهج أو العملية التعليمية، لا تمت لوزارة التربية والتعليم بصلة.

وأكدت "التعليم" أن الصفحات ذات علامة التوثيق الزرقاء هي فقط الموثّقة، وهي فقط التابعة للوزارة.