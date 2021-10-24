استمرار بيع الخضر والفاكهة بمنافذ بيع الوحدات المحلية بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لقرى عزب القصر التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استمرار العمل بمنفذ بيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

أكد بذلك محمود جبالي رئيس الوحدة المحلية بقري عزب القصر في بيان له اليوم، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة بتفعيل منافذ البيع بكافة القرى والبيع بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل الأسر وتوفير كافة منتجات من الخضر والفاكهة أمام المواطنين لمواجهة إرتفاع الأسعار، وذلك فى إطار الدور القومي الوطني للدولة المصرية والتصدي لجشع التجار.

وأوضح الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الأحد، أن بيع منتجات الصوب الزراعية موجودة بمنافذ بيع الوحدات المحلية بصفة مستمرة وبأسعار مخفضة لا تقبل المنافسة.

كما وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، كميات من الخضروات والفاكهة بمنافذ البيع بالمركز بأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق المختلفة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي مركز الخارجة تم تخصيص 3 منافذ تابعة للوحدة المحلية بالمدينة لبيع منتجات الصوب الزراعية.

وأكد المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أنه تقرر طرح الخضر والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية شمال المدينة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة 50 %، في 3 منافذ هي منفذ الوحدة المحلية أمام مقر مديرية التنظيم والإدارة، ومنفذ بميدان البساتين، ومنفذ خلف ديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الخارجة، إنه سيتم طرح هذه المنتجات بصفة دورية للمواطنين، مع تنفيذ حملات تفتيش متواصلة بالتنسيق مع التموين والصحة وحماية المستهلك، لضمان توافر السلع والمنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.