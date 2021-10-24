الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع القافلة الطبية لأمراض العيون بقرية سبيل مكي

قافلة طبية
قافلة طبية

 تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون لمبادرة (عينك فى عنينا) للحد من مسببات العمى والتى نظمتها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك بقرية سبيل مكى بمركز كوم أمبو والقرى المجاورة لها.

وذلك استمرارًا للمشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ولاسيما فى  القرى المستهدفة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه المبادرة الطبية وغيرها من الجهود لرفع مستوى الخدمات بقري حياة كريمة. 

وأشاد محافظ أسوان بجهود مؤسسة صناع الخير ودورها في مساندة الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجًا في مختلف القرى والنجوع. 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير إلى أن القافلة الطبية استهدفت توقيع الكشف على 440 مواطنًا، وقد تم صرف العلاج المناسب للحالات المرضية بالمجان. 

أشار إلى أنه جارِ توفير نظارات طبية لـ 152 مواطن، كما جارِ الإعداد والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لـ 85 من مرضى العيون. 

 

أسوان المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع المدنى صرف العلاج مرضى العيون مستوى الخدمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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