الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لاستكمال مشروع «مونوريل» العاصمة الإدارية

مونوريل العاصمة الإدارية
مونوريل العاصمة الإدارية

عينت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية اللازمة لإجراء تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع “مونوريل” العاصمة الإدارية.

وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر استكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء محطة ضمن أعمال مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية.

التحويلات المرورية

 ويجري ذلك بالوصلة من شارع إسماعيل القباني وحتى طريق النصر لرفع وتركيب الكمرات المعدنية، الأمر الذي يستلزم تنفيذ التحويلة المرورية التالية :-

شارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القباني والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر.

هذا على أن يتم بدء تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/10/2021 ولمدة 7 أيام. 

مونوريل العاصمة الإدارية مونوريل العاصمة الإدارية مشروع تحويلات الإدارة العامة للمرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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