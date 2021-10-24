الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

5 محاور و1000 مشارك في إفتتاح أسبوع القاهرة الرابع للمياه اليوم

أسبوع القاهرة للمياه
أسبوع القاهرة للمياه

تبدأ اليوم الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة ، وأن هذا الحدث يشهد زخمًا متزايدًا عامًا بعد عام.

كما أصبح محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميًا ودوليًا، كما أصبح الأسبوع منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعي، حيث يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه.

 كما أشار عبد العاطي، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه هذا العام، ويشتمل الأسبوع على 5 محاور رئيسية هي التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

وأضاف الدكتور عبد العاطي، أن الأسبوع سيشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

كما يشهد الاسبوع حضور 1000 مشارك فعلي، و800 مشارك افتراضي عن بعد، وحضور عدد (20) وفد وزاري ومشاركة (44) وفد وزاري بشكل افتراضي، وسيتم عقد (8) أحداث جانبية وورش عمل، و(7) اجتماعات رفيعة المستوى، وعدد (70) جلسة فنية خاصة، وستشارك (50) منظمة دولية وإقليمية و(300) متحدث دولي ومحلي في فعاليات الأسبوع.

وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى مثل جلسة للإعداد "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية.

كما سيتم تنظيم عدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الإفريقي الأوروبي، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.
 

القاهرة مستوى ورشه عمل الدكتور محمد عبدالعاطي الزيادة السكانية منظمات المجتمع المدني محمد عبدالعاطي أسبوع القاهرة الرابع للمياه

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