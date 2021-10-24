الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين
الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، يوم الأحد، إن البلاد سجلت 43 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» يوم السبت، انخفاضًا من 50 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، إن 26 من الإصابات الجديدة كانت محلية انخفاضًا من 38 في اليوم السابق.

وسُجلت الحالات المحلية الجديدة في بكين وفي المناطق الخاضعة للحكم الذاتي بمنغوليا الداخلية ونينغشيا وفي مناطق قانسو وخبي وشنشي وهونان.

وسجلت الصين 19 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 17 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى يوم الجمعة 96758 إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19»، في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتًا عند 4636.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن تقديم ما مجموعه 2.243 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى السكان، حتى أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصين تخطط لتطعيم 80٪ من السكان ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وأطلقت الصين، الأسبوع الماضي، عملية تطعيم "الجرعة الثالثة" من اللقاح، كجرعة معززة بالنسبة إلى المجموعة التي بلغت مدة فعالية تطعيمهم 6 أشهر، مؤكدة أن موانع الاستعمال للجرعة الثالثة من التطعيم؛ هي نفس موانع الجرعتين الأوليين، لكن يُوصى بأن يكون اللقاح المستخدم للجرعة الثالثة من التعزيز هو نفسه الذي تم استخدامه من قبل، خاصة من نفس الشركة المُصنعة للجرعة الثانية من اللقاح.

ووفقًا لنتائج البحث لشركتي "سينوفارم" و"سينوفاك"، فإنه بعد تلقيح جرعة معززة، سيزداد مستوى الأجسام المضادة للمتلقي بشكل كبير، حيث يعادل مستوى الجسم المضاد من 10 إلى 30 ضعف المستوى الأصلي بعد 14 يومًا من التطعيم المعزز، ويمكن الحفاظ على مستوى عالٍ بعد 6 أشهر، وله تأثير متبادل جيد على تحورات الفيروس مثل "دلتا".

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