خفض الفقر والتمكين الاقتصادي للمرأة.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، السبت، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين ومستوى معيشتهم هو الهدف الرئيسي في كل الاستراتيجيات الوطنية وجهود التخطيط، مشيرة إلى تراجع معدلات الفقر إلى 29.7٪ في 2019/2020 ، مقارنة بـ 32.5٪ في 2017/2018، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويأتي ذلك نتيجة لزيادة الاستثمار العام في رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية.

https://www.dostor.org/3606560

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الظروف التي يشهدها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الواسعة قد أثبتت أن التعاون بين بلدان الجنوب له أهمية قصوى، مما يجعل هذا الحدث في الوقت المناسب لأنه يعزز التعاون بين تلك البلاد بشأن الاستفادة من المعرفة وتبادل الممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمعات قادرة على الصمود بعد الجائحة في الجنوب.

https://www.dostor.org/3606547

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتورة شيماء سراج مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، الدكتورة دعاء صبيح، المشرف على مشروعات الصحة بالوزارة، ببرنامج صانعي سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي عقدته وزارة المساواة بين الجنسين وشئون الأسرة بكوريا، وجامعة سوكميونغ النسائية Sookmyung Women’s University، بمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجتمع المدني، وبحضور ممثلين عن عدد من الدول ضمت دول مدغشقر وأوغندا وبارجواي.

https://www.dostor.org/3606667

كشفت ورقة تحليلية حديثة، أن مصر أمامها فرص واعدة لتسريع تنفيذ التكنولوجيا المالية والشمول المالى، فى ظل ما شهدته الصناعة من تطور كبير خاصة فى فترة الجائحة، مضيفة أن هناك العديد من الأسباب التى تدفع نحو التوسع فى تطبيق تكنولوجيا المالية مثل سرعة التواصل عبر الإنترنت، الانخفاض النسبى فى التكلفة، وصولها لكافة فئات المجتمع ونمو التجارة الإلكترونية.

https://www.dostor.org/3606923