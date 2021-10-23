وفقًا لقانون التأمينات الجديد.. 9 فئات تستحق تأمين الشيخوخة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قانون التأمينات والمعاشات أتاح اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مؤكدة عبر موقعها الإلكتروني أن إجراءات تأمين الشيخوخة هى:-

يبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها، سواء بطريقة السداد دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها، أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط.

يوقع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط، وحال التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.

- تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

يكون النموذج من أصل و3 صور، وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.

يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بما يلي :

- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة العامة شهرياً من اشتراك التأمين وقدرها 7 بالمائة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه.

- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وتقع على عاتقه بواقع 5 بالمائة من أجره شهريا .

- المكافأة المستحقة لكل مؤمن عليه طبقاً لقانون العمل وفقاً للبند 2 من المادة 15.

- المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون وكذلك الفوائد المنصوص عليها بالمادة 31 منه.

- اشتراكات المعاشات وفوائدها التي تحول عند الاقتضاء من الهيئة العامة لصندوق التقاعد الحكومي.

- القروض التي ترصد في الميزانية العامة للدولة بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.

- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

- الهبات والوصايا المتبرع بها للهيئة العامة لهذا الفرع من التأمين.

- الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.