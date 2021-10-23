الأمم المتحدة تُحيي الذكرى السنوية 76 لإنشائها في «إكسبو 2020»

تحيي الأمم المتحدة غدًا الأحد الاحتفال بيومها السنوي في معرض إكسبو 2020 في دبي، بحضور رفيع المستوى لمسئولين أمميين وحكوميين من الإمارات العربية المتحدة.

وستلقي السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام، كلمة افتتاحية في الاحتفالية، بحضور كبار الشخصيات من حكومة الإمارات العربية المتحدة وقيادة إكسبو، والمفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو ماهر ناصر، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة دينا عساف، وقيادة فريق الأمم المتحدة القطري، والسلك الدبلوماسي وممثلي الأجنحة الوطنية في الاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس الأمم المتحدة.

ونقل بيان صادر اليوم عن المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة عن السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام قولها: "إننا نحتفل بـ76 عامًا من صناعة الأمل، والتضامن والعمل معًا من أجل تجاوز التحديات المشتركة؛ التحديات التي نمت وتضاعفت في ظل تأثير جائحة كوفيد-19، وازدياد أوجه عدم المساواة وحالة الطوارئ المُناخية.

وعلى قدر ما تتصاعد التحديات، ينبغي أن يرتقي مستوى تصميمنا على العمل يدًا بيد من أجل خلق مستقبل أفضل، مستقبل يستعرض آفاقه إكسبو 2020: الوفاء بوعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الناس والكوكب".

وستُقام الاحتفالية على ساحة الأمم في قبة الوصل، بحضور رفيع المستوى لمسئولين حكوميين من الإمارات العربية المتحدة، وسيتخللها عرض موسيقي لأوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب.

وقالت الدكتورة دينا عساف، المُنسقة المٌقيمة للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة ونائبة المفوض العام للأمم المتحدة لإكسبو 2020 في دبي: "لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة داعمة لجهود الأمم المتحدة، عالميًا وإقليميًا ومحليًا، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نحظى بفرصة الاحتفال بهذا اليوم الخاص مع العالم من إكسبو 2020 في دبي، الأمر الذي يُعمق علاقتنا القوية مع حكومة الإمارات بينما نستمر في العمل معا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل للجميع".

وكجزء من احتفالات يوم الأمم المتحدة عبر أنحاء موقع إكسبو 2020، تشجع الأمم المتحدة الزوار على زيارة ملتقى الأمم المتحدة، الموجود داخل جناح الفرص، إذ سيجدون أنفسهم أمام تجسيد فريد لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة من خلال أعمال فنية لفنانين محليين ودوليين، وفضلًا عن هذا، سيقدم معرض للصور بعنوان "العالم الذي نريده "#TheWorldWeWant" صورًا جُمعت من بين ما يزيد على 50 ألف صورة من أكثر من 130 بلدًا، وهي صور تنطق بالأمل والأحلام عن المستقبل.

وتُقدم أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب للجمهور عزفًا خاصًا "لأنشودة للأمم المتحدة"، التي لحنها قبل 50 عامًا، عازف التشيلو والمايسترو والملحن الأسطوري بابلو كاسالز، في مناسبة الاحتفال بعمل الأمم المتحدة في يوم 24 أكتوبر من العام 1971.

وتضيف الدكتورة دينا عساف: "اخترنا أن نجعل عمل الأمم المتحدة في بؤرة الضوء من خلال أشكال مختلفة من الفنون الإبداعية كاللوحات والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي، نظرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك الأشكال الفنية في توحيد الإنسانية وإلهامنا للمبادرة والفعل، والفن هو لغة عالمية ورسالة أمل وسلام".

ويُعد التواجد الحضوري للأمم المتحدة في إكسبو 2020 في دبي، من الأهمية بالنسبة إلى التفاعل مع ملايين الأشخاص بشأن العمل العالمي للأمم المتحدة، وفقًا للسيد ناصر ماهر، المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020.

وقال السيد ماهر: "إن يوم الأمم المتحدة هو تذكير بأن لدينا من المسئولية والهدف لخدمة البشرية، فمن خلال تعددية الأطراف، نستطيع أن نُبرز ما حققته الأمم المتحدة على مدى أكثر من 76 عامًا مضت وما لا يزال ينبغي عمله للتغلب على أكثر التحديات العالمية إلحاحًا وبناء عالم أفضل يُمكن فيه لجميع الأشخاص العيش في سلام وكرامة ومساواة على كوكب صحي".

ويُمكن للجمهور من شتى أنحاء العالم الانضمام افتراضيًا لاحتفالية يوم الشرف، التي ستُذاع مباشرة عبر قنوات الأمم المتحدة على "يوتيوب" وUN Web TV، حيث يُحتفل بيوم الأمم المتحدة سنويًا، في الرابع والعشرين من أكتوبر؛ إحياء لذكرى بدء تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945.

وبالتصديق على تلك الوثيقة التأسيسية، ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود، وتتيح الأمم المتحدة الفرصة لتعزيز خطتنا المشتركة وتأكيد الأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والتي أنارت لنا الطريق على مدى الـ76 عامًا الماضية.