السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتدى الصدر يحذر من التشكيك في نزاهة الانتخابات العراقية

زعيم التيار الصدري
زعيم التيار الصدري

قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالعراق، السبت، إن اعتراف مجلس الأمن الدولي بنزاهة الانتخابات العراقية يفرض على الخاسرين التسليم بالنتائج وأرقامها المعلنة.

وأوضح «الصدر» في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أن تأييد مجلس الأمن الدولي لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنياً يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى.

وأضاف أن «جر العراق إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعة البعض بنتائج الانتخابية أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني بل يعطي تصوراً سلبياً عنهم (النزاهة والديمقراطية) وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره».

واستدرك: «من هنا فإنه لا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية العراقية أو التدخل بعملها، بل لابد من خلق أجواء هادئة لتكمل المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شكل ذلك».

وتابع: «وليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج الإلكترونية سيعود على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار وهو أهل لذلك».

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الانتخابات العراق انتخابات العراق 2021

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