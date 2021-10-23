السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الشيخ محمد أبو بكر يوضح ذكر قوي لإجابة الدعاء وجلب الرزق

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من علماء الأوقاف، إن هناك ذكر عظيم في إجابة الدعاء، وقال عنه الإمام المنوي رضوان الله عليه، من لازمه كل يوم 100 مرة استغنى عن فقره ويسر الله له أمره.

وأضاف في فيديو مصور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المؤمنين لهم معونة مثل معجزات الأنبياء ولكن مع اختلاف الفرق، فإن هناك ذكر من قاله 100 مرة حصل على تيسير أمره، وفرج كبير، وله أثر عجيب، وأن أفضل وقت له ما بين سنة الفجر وصلاة الفجر، وإذا لم يستطيع المسلم قوله في هذا التوقيت يكون بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وإذا لم يستطيع فيكون قبل الزوال أي قبل صلاة الظهر.

وأشار إلى أن الذكر الميسور هو: "لا إله إلا الله الملك الحق المبين" ونوه بأن المسلم يقوله 100 مرة في الصباح، و100 مرة في المساء، ومن الممكن أن يضيف عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".

واستدل بما قاله النبي عليه السلام، قال من قال في يوم مائة مرة " لا إله إلا الله الملك الحق المبين" استقرع باب الجنة، واستأنس من وحشة القبر، واستجلب بها الرزق وأمن بها من الفقر، وهذا حديث حسن. وفي رواية من قالها مائتي مرة، إن العبد الذي يواظب عليها سوف يعطيه الله ما يسأل إذا لم يكون في جور أو قطيعة رحم.

ذكر قوى لاجابة الدعاء أدعية جلب الرزق الإمام المنوي المؤمنين صلاة الفجر سنة الفجر صلاة الظهر لا إله إلا الله الملك الحق المبين الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب

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