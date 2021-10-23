سنغافورة تزيل الهند و5 دول بجنوب آسيا من قائمتها للدول المفروض عليها قيود سفر

أعلنت سنغافورة، اليوم السبت، عن إزالة الهند وخمس دول أخرى بجنوب آسيا من قائمتها للدول المفروض عليها قيود سفر، حيث تواصل الدولة الجزيرة تعديل التدابير الحدودية، استجابة للوضع العالمي بالنسبة لفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا هندو" الهندية اليوم.

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية أنه سيتم السماح لجميع المسافرين، الذين لديهم تاريخ سفر مدته 14 يوما إلى بنجلاديش والهند وميانمار ونيبال وباكستان وسريلانكا، بدخول سنغافورة أو العبور من خلالها، اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وأضافت الوزارة أن المسافرين من تلك الدول سيخضعون لأكثر التدابير الحدودية صرامة، التي تشمل فترة عزل لمدة عشرة أيام في منشأة مخصصة لذلك.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها راجعت الوضع بالنسبة لفيروس كورونا في الدول الست الواقعة جنوب آسيا، التي كانت قد فرضت عليها قيودا سابقا، وفي مؤتمر صحفي افتراضي، قال وزير الصحة السنغافوري، أونج يي كونج، إن الوضع في تلك الدول قد استقر لبعض الوقت.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، عن أونج قوله: "لم يعد هناك حاجة لقواعد صارمة تمنع المسافرين من تلك الدول من الوصول إلى هنا".

وحتى أمس الجمعة، سجلت سنغافورة 165 ألفا و663 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة.

وأودى الفيروس بحياة 294 شخصا حتى الآن في البلاد.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.