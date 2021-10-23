السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تصدر محركات البحث.. لحظات مؤثرة لابنة «بول ووكر» في حفل زفافها

صورة من حفل الزفاف
صورة من حفل الزفاف

تصدر «بول ووكر» محركات البحث على جوجل بعد حفل زفاف ابنته، حيث قام فان ديزل باصطحاب ابنته إلى عريسها.

ونشرت الصحف العالمية لحظة دخول «ميادو» ابنة الممثل الراحل بول ووكر، أثناء دخولها بممر زفافها، بصحبة صديق والدها الممثل «فين ديزل» وهو ما أثار مشاعر المعجبين.

وتعتبر ابنة بول ووكر فين ديزل الأب الروحي لها، خاصة وأنها ولدت على يديه، بعد الصداقة التي نشأت بين والدها وفين ديزل منذ شروعهما في تصوير سلسلة أفلام «Fast & Furious» إلى أن توفي بول ووكر في عام 2013 عن عمر 40 عاما، قبل أن يكمل تصوير أحداث الجزء السابع من السلسلة.

فى هذا السياق ننشر أبرز المعلومات عن بول ووكر عقب تصدره محركات البحث

  • بول وليام ووكر الرابع كانَ ممثل أمريكي اشترك في كثير من الأعمال السينمائية أشهرها سلسلة أفلام "السرعة والغضب".
  • من بين هذه الافلام الجماجم  في عام 2000 ورحلة ممتعة في عام 2001 والجدول الزمني في عام 2003 وإلى الأزرق في عام 2005 وساعات في عام 2013.
  • والدته هي شيريل عارضة أزياء، ووالده مقاول صرف صحى  وكان جده ملاكمًا مشهورًا.
  • درس بول وتخرج من مدرسة مسيحية وبعد المدرسة الثانوية تخصص في علم الأحياء البحرية.
  • بدأ ووكر عمله الفني عندما تألق في التلفزيون بأحد إعلانات بامبرز.
  • ووكر يقيم في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، مع كلبيه ومن هواياته التزلج على الجليد والاستمتاع بشاطئ البحر.
  • حاول ووكر تقديم مساعدات كثيرة في أحداث زلزال هايتي في عام 2010.
  • الممثل الأمريكي بوول ووكر له جذور إنجليزية وألمانية وإيرلندية حيث  نشأ ووكر على المذهب المورموني وأصبح لاحقاً مسيحي دون طائفة.
  • أدى ووكر دور البطولة "هانك هانسن" في فيلم روائي طويل عام 2006 في فيلم أعلام آباؤنا أمام ريان فيليب وجيسي برادفورد.
  • وفي صيف 2007 وتمثيل دور البطولة في الفيلم الفيلم الدرامي قصص أمريكية بدور "ميكي"، أمام ستيف كارل وجيمس غاندولفيني وجوش هارتنت وباريس هيلتون.
  • وفي نفس السنة لعب دور "تيم كيرني" في الفيلم فيلم الآكشن الموت والحياة لبوبي زي أمام لورنس فيشبورن وأوليفيا وايلد.
حفل زفاف زلزال البحرية كاليفورنيا ولاية سلسلة افلام التلفزيون

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