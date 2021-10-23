تصدر محركات البحث.. لحظات مؤثرة لابنة «بول ووكر» في حفل زفافها

تصدر «بول ووكر» محركات البحث على جوجل بعد حفل زفاف ابنته، حيث قام فان ديزل باصطحاب ابنته إلى عريسها.

ونشرت الصحف العالمية لحظة دخول «ميادو» ابنة الممثل الراحل بول ووكر، أثناء دخولها بممر زفافها، بصحبة صديق والدها الممثل «فين ديزل» وهو ما أثار مشاعر المعجبين.

وتعتبر ابنة بول ووكر فين ديزل الأب الروحي لها، خاصة وأنها ولدت على يديه، بعد الصداقة التي نشأت بين والدها وفين ديزل منذ شروعهما في تصوير سلسلة أفلام «Fast & Furious» إلى أن توفي بول ووكر في عام 2013 عن عمر 40 عاما، قبل أن يكمل تصوير أحداث الجزء السابع من السلسلة.

فى هذا السياق ننشر أبرز المعلومات عن بول ووكر عقب تصدره محركات البحث