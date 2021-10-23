السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي».. موضوع خطبة الجمعة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان: "المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي".

وأكد الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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موضوع خطبة الجمعة
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موضوع خطبة الجمعة

 

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موضوع خطبة الجمعة

ومن ناحية أخرى، أعلنت الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف الاشرافية التالية من بين العاملين بالأوقاف للعمل بمستشفى الدعاة وهي على النحو التالي :-

1. المدير المالي

2. المدير الاداري

3. رئيس قسم الموارد البشرية

4. رئيس قسم التكاليف

5. رئيس حسابات مرضى -الأوقاف

6. رئيس حسابات مرضي – خاص

7. رئيس قسم العلاقات العامة

8. رئيس قسم الصيانة الفنية

9. رئيس المخازن

10. رئيس الأمن

وذلك بالشروط التالية :

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي مناسب للوظيفة المتقدم عليها

2. أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الاولى لوظائف مديري الادارات

3. أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثانية لوظائف رؤساء الأقسام .

4. أن يكون قد حصل على تقدير امتياز فى العامين الأخيرين.

5. أن لا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال أخر عامين وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل

6. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.

التقديم

وأكدت الوزارة على من يرغب لشغل هذه الوظائف من العاملين بالوزارة و الجهات التابعة لها ممن تنطبق عليهم الشروط، التقدم عبر الرابط التالي في موعد اقصاه اسبوع حتى تاريخه

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd55efrT4qtaQMNl9IkfOpQRqC3IUozrCmA0w6LVLzzJD_9tg/viewform

موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي موضوع خطبة الجمعة القادمة المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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