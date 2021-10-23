الهيئة العامة للكتاب تشارك بمعرض فرانكفورت الدولي (صور)

تشارك وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والسبعين، والأولى بعد جائحة كورونا، والذي افتتحته وزيرة الدولة للثقافة الألمانية مونيكا جروترز ، يوم الثلاثاء الماضي ، وقد حضر الافتتاح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د. أحمد بهى الدين العساسى نائب رئيس الهيئة ، أ. نانسى سمير مدير المكتب الفني بالهيئة. ويستمر المعرض حتى الأحد ٢٤ أكتوبر الجاري.

ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمعرض أحدث إصدارات الهيئة ومنها أعمال الشاعر صلاح عبد الصبور ، وأعمال الشاعر سيد حجاب، والشاعر عبد الرحمن الأبنودى.

وأعمال عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين ، واعمال عبد الرحمن الشرقاوي، وأعمال جمال الغيطانى.

وموسوعة ثروت عكاشة فنون عصر النهضة ، ملكات مصر ، صناعة الفيلم للمخرج علي بدر خان ٣ أجزاء، وموسوعة تاريخ السينما لأحمد الحضري وكذلك كلاسيكيات الادب العربى المترجمة،وغيرها، بالإضافة إلى كتب الأطفال.

ومن السلاسل التي تصدرها هيئة الكتاب سلسلة ما التي تخاطب الشباب بأقلام كبار الكتاب المتخصصين فى المجالات العلمية والأدبية المختلفة وتعريفهم بها بشكل مبسط.