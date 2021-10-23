السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الهيئة العامة للكتاب تشارك بمعرض فرانكفورت الدولي (صور)

معرض فرانكفورت
معرض فرانكفورت

تشارك وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والسبعين، والأولى بعد جائحة كورونا، والذي افتتحته وزيرة الدولة للثقافة الألمانية مونيكا جروترز ، يوم الثلاثاء الماضي ، وقد حضر الافتتاح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د. أحمد بهى الدين العساسى نائب رئيس الهيئة ، أ. نانسى سمير مدير المكتب الفني بالهيئة. ويستمر المعرض حتى الأحد ٢٤ أكتوبر الجاري. 

ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمعرض أحدث إصدارات الهيئة ومنها أعمال الشاعر صلاح عبد الصبور ، وأعمال الشاعر سيد حجاب، والشاعر عبد الرحمن الأبنودى.

WhatsApp Image 2021-10-23 at 13.14.36

وأعمال عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين ، واعمال عبد الرحمن الشرقاوي، وأعمال جمال الغيطانى. 

وموسوعة ثروت عكاشة فنون عصر النهضة ، ملكات مصر ، صناعة الفيلم للمخرج علي بدر خان ٣ أجزاء، وموسوعة تاريخ السينما لأحمد الحضري وكذلك كلاسيكيات الادب العربى المترجمة،وغيرها، بالإضافة إلى كتب الأطفال. 

ومن السلاسل التي تصدرها هيئة الكتاب سلسلة ما التي تخاطب الشباب  بأقلام كبار الكتاب المتخصصين فى المجالات العلمية والأدبية المختلفة وتعريفهم بها بشكل مبسط.

وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض فرانكفورت الدولي للكتاب وزيرة الدولة للثقافة الألمانية مونيكا جروترز دكتورهيثم الحاج علي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

جولة لرئيس الهيئة العامة للبترول بمشروعات شركة السويس

مدبولى: مصر تعتز بالروابط التاريخية والعلاقات الممتدة مع ألبانيا

السجن 3 سنوات لمدير أعمال هيفاء وهبى السابق

«الإفتاء»: حرمان المرأة من الميراث من الكبائر

تعرف على مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم