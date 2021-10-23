السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية اللاجئين تستنكر الهجوم على مخيم «الروهينجيا» ببنجلاديش

مخيم الروهينجيا
مخيم الروهينجيا

استنكرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، الهجوم الذي وقع على مخيم اللاجئين "الروهينجيا" في بنجلاديش أمس الجمعة. 

وقال ممثل المنظمة في بنجلاديش "يوهانس فان دير كلاو"، في بيانٍ للمفوضية اليوم، إن الهجوم الذي وقع على مخيم اللاجئين "الروهينجيا" في بنجلاديش، أسفر عن مقتل 7 لاجئين على الأقل، وعدد غير محدد من الجرحى بمن فيهم الأطفال.

وحثت المفوضية الأممية، سلطات بنجلاديش، على اتخاذ تدابير فورية لتحسين الأمن في مخيمات اللاجئين، كما دعتها إلى القيام بالتحقيق والاعتقال والملاحقة القضائية وفق القانون للمسؤولين عن التحريض على هذه الاعتداءات العنيفة وارتكابها.

وأشارت المنظمة، إلى أن اللاجئين "الروهينجا" فروا إلى بنجلاديش بحثًا عن الأمان من العنف، لافتة إلى أن الغالبية العظمى (حوالي 80 %) من النساء والأطفال.

المفوضية العليا لشئون اللاجئين الروهينجيا بنجلاديش مخيم اللاجئين اللاجئين

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