سنغافورة تمنع الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا من دخول أماكن العمل

أعلنت سنغافورة عن أنه لن يتم السماح سوى للأشخاص المطعمين بالكامل أو من تعافوا مؤخرا من فيروس كورونا بدخول أماكن العمل اعتبارا من يناير المقبل، بينما سوف يتحتم على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أن تكون نتائج الاختبارات التي خضعوا لها للكشف عن فيروس كورونا سلبية قبل أن يسمح لهم بالدخول.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم السبت: "الموظفون غير الملقحين لن يُسمح لهم بالعودة إلى مكان العمل إلا إذا جاءت نتائج اختباراتهم سلبية لكوفيد- 19 قبل عودتهم لأماكن العمل، وسوف يتعين عليهم دفع تكاليف تلك الاختبارات"، حسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأضافت أن شروط الاختبارات سوف تطبق أيضا على الأشخاص غير المؤهلين طبيا لتلقي اللقاحات والنساء الحوامل.

والأشخاص الذين تعافوا من كوفيد- 19 خلال الـ270 يوما الماضية من ضمن الفئة المسموح لها بالدخول.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.