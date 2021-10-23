السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شباب «سفينة النيل» يتعرفون على الحضارتين اليمنية والعراقية.. ويشكرون مصر

أشرف صبحي
أشرف صبحي

تعرف شباب سفينة النيل للشباب العربى من مصر و13 دولة عربية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي على التراث والحضارتين اليمنية والعراقية، ضمن احتفالية على متن السفينة باليوم الوطنى لكلا البلدين.

واطلع الشباب على الحضارة والتراث اليمنى القديم ضمن فاعليات السفينة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجامعة العربية.

ووجه أديب العفيفي، رئيس وفد اليمن، الشكر لمصر رئيسا وحكومة وشعبا لاحتضانها سفينة النيل فى إطار اهتمامها بالأشفاء العرب، كما أثنى على وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي لحرصها على استضافة شباب العرب واليمن وتنفيذها والإشراف على فاعلياتها.

واستعرض اللقاء التراث والفن والتاريخ اليمنى من خلال مشاهد تمثيلية وفيديو مرورا بالوضع السياسي فى اليمن وما تعانيه من جراء الأعمال الإرهابية وكذلك أهم المدن اليمنية وما تشتهر به.

وشارك الشباب المصرى والعربى اليمنيين يومهم الوطنى بإلقاء الأشعار والأغاني الوطنية.

كما ألقى رئيس الوفد اليمنى بالسفينة قصيدة أشاد فيها بمصر وحضارتها ونيلها وكرم شعبها بشماله وجنوبه.

وفى فيديو تم عرضه أثناء الاحتفال، أشاد الشباب العربى بمصر وشعبها وكرم استضافتها لهم وللمرة الثانية فى فاعليات السفينة، كما التقوا على الفولكلور اليمنى.

وأثنت الوفود العربية بالنهضة الشاملة فى مصر والمشروعات الجديدة، مؤكدين أن تقدم مصر نهضة للعرب جميعا.

كما نظم الوفد العراقى بالسفينة يوما وطنيا مماثلا استعرض خلاله التراث والتاريخ العراقى وأهم المحافظات والمدن والتطورات السياسية والزى الرسمى والشعبى لكل العراق.

وتناول الشباب المأكولات العراقية واليمنية والتقطوا الصور التذكارية الشخصية والجماعية.

وتتواصل فاعليات السفينة اليوم بزيارة معبد إدفو ثم التوجه إلى كوم أمبو فى طريقها لأسوان محطتها الأخيرة.

كانت الوفود الشبابية قد احتفلت أمس باليوم الوطنى المصري.

الأقصر مصر اليمنية والعراقية سفينة النيل

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