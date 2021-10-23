كل ما تريد معرفته عن الروماتيزم في يومه العالمي

يحتفل العالم اليوم 23 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للروماتيزم، للتوعية بالمرض، وكيفية الوقاية منه، وطرق علاجه، حيث أنه يعد من أشهر أمراض آلام المفاصل، بحسب موقع “everydayhealth” نرصد علامات وأعراض أمراض الروماتيزم.

الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل والأمراض الروماتيزمية

- ألم المفاصل.

- تورم في المفاصل أو المفاصل.

- تصلب المفاصل الذي يستمر لمدة ساعة على الأقل في الصباح الباكر.

- ألم مزمن أو إيلام في المفصل أو المفاصل.

- دفء أو احمرار في منطقة المفاصل.

- حركة محدودة في المفصل أو المفاصل المصابة.

أسباب وعوامل خطر الإصابة بأمراض الروماتيزم

- الجينات وتاريخ العائلة.

- المحفزات البيئية.

- اختيارات نمط الحياة.

- عدوى.

- صدمة.

- مشاكل التمثيل الغذائي.

- البلى أو الضغط على المفصل أو المفاصل.

خيارات العلاج والأدوية للأمراض الروماتيزمية

يتم وصف أنواع مختلفة من الأدوية لعلاج الأمراض الروماتيزمية ، إلى جانب الأدوية المستخدمة لعلاج الأعراض بما في ذلك الألم والالتهاب.

تشمل الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض الروماتيزمية ما يلي:

الستيرويدات القشرية

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) ، والتي يمكن أن تبطئ من تطور الأمراض الروماتيزمية من خلال التأثير على ردود الفعل المناعية في الجسم والعمليات الالتهابية.

علم الأحياء ، فئة فرعية من DMARDs التي تستهدف خطوات محددة في العمليات الالتهابية في الجسم.

مثبطات Janus kinase (JAK) ، وهي فئة فرعية DMARD تستهدف مسارات Janus kinase (JAK) التي تشارك في استجابة الجهاز المناعي للجسم.

تشمل الأدوية التي تساعد في تخفيف الألم وعدم الراحة ما يلي:

عن طريق الفم المسكنات مثل الاسيتامينوفين والمخدرات وصفة طبية (الأفيونية) مثل كسيكودوني وهيدروكودون.

المسكنات الموضعية

غير الستيرويدية المضادة للالتهابات المخدرات (المسكنات)، بما في ذلك ايبوبروفين والصوديوم نابروكسين وصفة طبية من الدرجة الأدوية تسمى مثبطات COX-2.

بالإضافة إلى الأدوية، يمكن وصف علاجات أخرى للأمراض الروماتيزمية، بما في ذلك:

تمارين محددة.

علاج بدني.

علاج بالممارسة.

العلاج الساخن والبارد.

الجبائر والأقواس والأجهزة المساعدة.

جراحة.