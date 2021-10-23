السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن الروماتيزم في يومه العالمي

اليوم العالمي للروماتزم
اليوم العالمي للروماتزم

يحتفل العالم اليوم 23 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للروماتيزم، للتوعية بالمرض، وكيفية الوقاية منه، وطرق علاجه، حيث أنه يعد من أشهر أمراض آلام المفاصل، بحسب موقع “everydayhealth” نرصد علامات وأعراض أمراض الروماتيزم.

 الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل والأمراض الروماتيزمية

 - ألم المفاصل.

 - تورم في المفاصل أو المفاصل.

 - تصلب المفاصل الذي يستمر لمدة ساعة على الأقل في الصباح الباكر.

 - ألم مزمن أو إيلام في المفصل أو المفاصل.

 - دفء أو احمرار في منطقة المفاصل.

 - حركة محدودة في المفصل أو المفاصل المصابة.

أسباب وعوامل خطر الإصابة بأمراض الروماتيزم

 - الجينات وتاريخ العائلة.

 - المحفزات البيئية.

 - اختيارات نمط الحياة.

 - عدوى.

 - صدمة.

 - مشاكل التمثيل الغذائي.

 - البلى أو الضغط على المفصل أو المفاصل.

خيارات العلاج والأدوية للأمراض الروماتيزمية

يتم وصف أنواع مختلفة من الأدوية لعلاج الأمراض الروماتيزمية ، إلى جانب الأدوية المستخدمة لعلاج الأعراض بما في ذلك الألم والالتهاب.

تشمل الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض الروماتيزمية ما يلي:

الستيرويدات القشرية

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) ، والتي يمكن أن تبطئ من تطور الأمراض الروماتيزمية من خلال التأثير على ردود الفعل المناعية في الجسم والعمليات الالتهابية.

علم الأحياء ، فئة فرعية من DMARDs التي تستهدف خطوات محددة في العمليات الالتهابية في الجسم.

مثبطات Janus kinase (JAK) ، وهي فئة فرعية DMARD تستهدف مسارات Janus kinase (JAK) التي تشارك في استجابة الجهاز المناعي للجسم.

تشمل الأدوية التي تساعد في تخفيف الألم وعدم الراحة ما يلي:

عن طريق الفم  المسكنات مثل الاسيتامينوفين والمخدرات وصفة طبية (الأفيونية) مثل  كسيكودوني وهيدروكودون.

المسكنات الموضعية

غير الستيرويدية المضادة للالتهابات المخدرات (المسكنات)، بما في ذلك ايبوبروفين والصوديوم نابروكسين وصفة طبية من الدرجة الأدوية تسمى مثبطات COX-2.

بالإضافة إلى الأدوية، يمكن وصف علاجات أخرى للأمراض الروماتيزمية، بما في ذلك:

تمارين محددة.

علاج بدني.

علاج بالممارسة.

العلاج الساخن والبارد.

الجبائر والأقواس والأجهزة المساعدة.

جراحة.

العالم اليوم 23 أكتوبر اليوم العالمي للروماتيزم للتوعية بالمرض كيفية الوقاية منه طرق علاجه أشهر أمراض آلام المفاصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى وجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

إلزام الجامعات بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالى

«الاتصالات» تطلق منحة لبناء قدرات 1000 شاب فى تكنولوجيات التحول الرقمى

وزيرة الصحة: تسلمنا 1.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر»

تفاصيل مناقصة «بحوث إدارة المياه» لتوريد محول طاقة شمسية

شباب «سفينة النيل» يتعرفون على الحضارتين اليمنية والعراقية.. ويشكرون مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الصمت الدولى على البناء الاستيطاني يجعله شريكًا فى تكريس «الأبرتايد»

«الأمم المتحدة»: قلقون حيال اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

سارة شريف تكتب: ذكرى الجيش الأحمر