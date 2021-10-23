السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بريطانيا قد تستخدم ضد روسيا والصين وإيران وحدة خاصة من وزارة الدفاع

بريطانيا
بريطانيا

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن بريطانيا قد تستخدم ضد روسيا والصين وإيران وحدة خاصة في وزارة الدفاع، قوامها خبراء المال وموظفون سابقون في سيتي لندن.

وأوضحت الصحيفة، أن فريق الخبراء الخاص الذي يعمل في أجواء سرية، يساعد القوات المسلحة البريطانية في تحسين القدرات على شن "حرب اقتصادية" وحماية المملكة المتحدة من التهديدات الإرهابية والهجمات السيبرانية والنشر المتعمد للمعلومات المضللة.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة تم تشكيلها منذ 6 سنوات واستخدامها بشكل نشط لمواجهة أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

وأضافت أن خبراء الأموال يقدمون المشورات لوحدات خاصة أخرى والاستخبارات البريطانية والكتيبة الـ77 في الجيش البريطاني، المختص في الحرب الإلكترونية والنفسية.

وعلى صعيد آخر،  أظهرت أرقام جديدة أنه تم تسليم ما يقدر بنحو 5.3 مليون جرعة معززة من لقاح "كوفيد-19"  في بريطانيا.

ويعنى ذلك أنه من المحتمل أن يكون واحد من بين كل 9 أشخاص في بريطانيا ممن تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح قد تلقى أيضًا جرعة معززة، وفقًا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء.

تم نشر الأرقام من جانب هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا وهيئة العامة الصحة في أسكتلندا وهيئة الصحة العامة في ويلز ووزارة الصحة بأيرلندا الشمالية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن المجموع الإجمالي لإنجلترا يشمل عددًا صغيرًا من الجرعات الأولية الثلاثة من اللقاح.
 

ولا تتوافر حاليًا بيانات عن التطعيم بالجرعة المعززة بين الفئات العمرية في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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