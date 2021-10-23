بدء تدريب شباب أسوان على مهنة صيانة الأجهزة المنزلية مجانا

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، عن بدء برنامج تدريبي مجاني على مهنة صيانة الأجهزة المنزلية، وذلك للشباب بالمحافظة.



ويتاح التدريب للشباب من سن 18 إلى 45 سنة لجميع المؤهلات، على أن يكون مدة التدريب شهرين، ويتم الحضور بشكل يومي لمدة 5 ساعات من التاسعة صباحا، ما عدا الجمعة والسبت، كما يتاح فترة مسائية من 4 إلى 9 مساءا.



ويتضمن البرنامج التدريبي، صيانة الغسالات الأوتوماتيك، والفوق أتوماتيك، والسخان الكهربائي والغاز، والبوتجاز، والمكنسة الكهربائية، والدفاية 2 شمعة، والمكواة، وأجهزة أخرى.



ويتم تقديم المستندات المطلوبة، وهي صورة المؤهل، صورة الرقم القومي ساري غير منتهي، 2 صورة شخصية حديثة، رقم الموبايل، اسم الورشة (صيانة الأجهزة المنزلية)، وتقديمهم بمبني محافظة أسوان، الدور الأرضي، المركز التكنولوجي المطور، شباك القوى العاملة رقم 17.

وتأتي تلك الدورات التدريبية، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وتعمل مديريات القوى العاملة، على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورات التدريبية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم، لإنشاء مشروعات صغيرة.

ويتم توجيه، خريجي التدريب إلى ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها في مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ووحدات التدريب المتنقلة، في عمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لهم، أو التعاون مع بعضهم البعض في مشروعات، خاصة، حيث تعطي تلك الدورات الفرصة للمتدربين من التعرف على بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم لأداء الأعمال بما يخدم المشروعات التي يمكن تنفيذها.

ويقوم جهاز تنمية المشروعات، و"مشروعك"، والمحافظة، بتقديم الدعم اللازم لخريجي التدريب المهني في عمل مشروعات خاصة بهم وتقديم دورات تدريبية لمساعدتهم في التخطيط لمشروعاتهم وكيفية تحقيق النجاح فيها، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك من خلال العديد من الأساليب التي يتيحها الجهاز.

وتقوم المديريات بإعداد قواعد بيانات متكاملة لخريجي وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة الأساس في تلبية احتياجات خريجي التدريب سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ومتابعتهم فيها، أو توجيههم ومساعدتهم في عمل مشروعات خاصة بهم.

وتضع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.