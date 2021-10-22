سهر الصايغ تبدأ تصوير فيلمها الجديد «حالة طارئة» نوفمبر المقبل

تستعد الفنانة سهر الصايغ، لتصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد “حالة طارئة” خلال شهر نوفمبر المقبل، ويعتبر هذا العمل الأول لها بعد نجاحها الكبير في مسلسل “إلا أنا” بحكاية “بيت عز”.

فيلم “حالة طارئة” بطولة هند صبري ومحمد ممدوح سهر الصايغ ، حسين الجوهري، تأليف وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار درامى أكشن رومانسى، حول قصة حب تجمع محمد ممدوح وهند صبرى.

ومن جهة أخرى، تواصل سهر الصايغ، تصوير مشاهدها فى فيلم "الباب الأخضر" إحدى روائع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، تحت قيادة المخرج رءوف عبدالعزيز، ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم منهم إياد نصار، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، ونسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020.

فيلم "الباب الأخضر"، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت، سيناريو وحوار إسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رءوف عبدالعزيز.

وحققت سهر الصايغ نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتها في مسلسل “إلا أنا” بحكاية “بيت عز” في أولى بطولاتها المطلقة، ومعها النجم أحمد الشامي، والعديد من النجوم، وهي فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال، وشريف يسري، ومحمد أبو السعد، وإخراج أحمد يسري ومن إنتاج أروما ستوديوز - تامر مرتضى- ويتواصل عرضها عبر قنوات DMC.

"بيت عز" كانت هي أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.