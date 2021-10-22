حبس 3 متهمين بسرقة خزينة إحدى الشركات الخاصة فى المقطم 4 أيام

قررت النيابة العامة بحبس 3 متهمين فى واقعة سرقة مبلغ مالى من خزينة إحدى الشركات الخاصة فى منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والصحيفة الجنائية للمتهمين.

كانت مباحث القاهرة، قد تمكنت من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من خزينة إحدى الشركات، وتحديد وضبط الجناة، وتمت إحالتهم للنيابة.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا باكتشاف سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات الكائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك ورئيس مجلس إدارة الشركة محل البلاغ مقيم بمحافظة الجيزة، وقرر بأنه أثناء حضوره للشركة عمله اكتشف كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وسرقة (مبلغ مالى) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وجميعهم يقيمون بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة قيامه بأعمال حدادة بالشركة محل الواقعة منذ فترة، وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل خزينة الشركة، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقتها.

وفى سبيل ذلك، استعان بالمتهمين الآخرين وتوجهوا للشركة، وتمكنوا من الدخول بأسلوب "التسلق وكسر الشباك "وقاموا بكسر الخزينة، والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه من داخلها ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة المتهمين الآخرين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه - الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.