بريطانيا تطرح 5 ملايين جرعة معززة لمواجهة كورونا

أظهرت أرقام جديدة أنه تم تسليم ما يقدر بنحو 5.3 مليون جرعة معززة من لقاح كوفيد19- في بريطانيا.

ويعنى ذلك أنه من المحتمل أن يكون واحد من بين كل 9 أشخاص في بريطانيا ممن تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح قد تلقى أيضًا جرعة معززة، وفقًا لوكالة بي أيه ميديا البريطانية للأنباء.

تم نشر الأرقام من جانب هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا وهيئة العامة الصحة في أسكتلندا وهيئة الصحة العامة في ويلز ووزارة الصحة بأيرلندا الشمالية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن المجموع الإجمالي لإنجلترا يشمل عددًا صغيرًا من الجرعات الأولية الثلاثة من اللقاح.

ولا تتوافر حاليًا بيانات عن التطعيم بالجرعة المعززة بين الفئات العمرية في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية.