الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: تطعيم 80 مليون طفل فى 6 بلدان إفريقية بلقاح شلل الأطفال

تطعيم اطفال
تطعيم اطفال

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تطعيم 80 مليون طفل في 6 بلدان إفريقية بلقاح شلل الأطفال الفموي الجديد لتكون إفريقيا هي أول قارة في العالم تطرح اللقاح بعد إجازته بشهور من قبل المنظمة، ضمن الاستخدام في حالات الطوارئ.

وأشارت المنظمة - في تقرير اليوم - إلى أن نيجيريا أصبحت أول دولة في العالم تستخدم اللقاح لمواجهة المرض الذي كان قد تفشى في مارس من العام الجاري، حيث قامت بتلقيح 7 ملايين طفل في ست ولايات.

ولفتت إلى أن دول بنين والكونغو وليبيريا والنيجر وسيراليون كانت قد أطلقت استخدام اللقاح هي الأخرى في شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن اللقاح الجديد يجلب مزايا كبيرة في معالجة تفشي شلل الأطفال.

وتابعت المنظمة الدولية أن شكلا معدلا من لقاح شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ صُمم ليكون أكثر استقرارًا وراثيًا، وحثت المنظمة على سرعة تنفيذ عملية الموافقة الوطنية على استيراد ونشر اللقاح بمجرد الموافقة على استخدامه.

الصحة العالمية لقاح شلل الأطفال شلل الاطفال أفريقيا جنيف سويسرا

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