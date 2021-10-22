ضبط 36 طربة «حشيش» بحوزة مسجل خطر فـى البحيرة

تمكنت مديرية أمن البحيرة، من ضبط 36 طربة من مخدر “الحشيش”، وكمية من مخدر “الهيروين”، ومبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور.

فيما نجحت مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة شخص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وتمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط كمية من مخدري “الحشيش” و"الهيروين"، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنصورة.