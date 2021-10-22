الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 36 طربة «حشيش» بحوزة مسجل خطر فـى البحيرة

حشيش
حشيش

تمكنت مديرية أمن البحيرة، من ضبط 36 طربة من مخدر “الحشيش”، وكمية من مخدر “الهيروين”، ومبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور.

فيما نجحت مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة شخص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وتمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط كمية من مخدري “الحشيش” و"الهيروين"، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنصورة.

 

أمن البحيرة مخدر الحشيش الهيروين شرطة دمنهور الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

الأحد المقبل.. فتح باب الاشتراك «أونلاين» فى معرض الكتاب

شباب «سفينة النيل» يتعرفون على الجمهورية الجديدة في مصر

«الهلال الأحمر» ينظم ماراثون دراجات احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر فى دمياط

متسوّل يجنى 4300 جنيه فى اليوم.. يستغل أبناءه الخمسة

تقرير: تباطؤ وتيرة التطعيم في ألمانيا وسط ارتفاع إصابات كورونا

أسعار زيوت الطعام اليوم الجمعة 22 أكتوبر بالسوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا