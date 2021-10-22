الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وظائف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

وظائف
وظائف

واصل أبناء محافظة قنا الحاصلين على بكالوريوس هندسة ودبلومات فنية وشهادة الثانوية العامة والأزهري، التقدم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا2021، عبر الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال رفع الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة pdf، حيث طلبت الشركة 15 تخصصا لشغل الوظائف المتاحة بالشركة وفروعها ومحطاتها المنتشرة كل بحسب تخصصه.

وواصل خريجو الهندسة وحملة الدبلومات الفنية والثانوية العامة وشهادات محو الأمية والإبتدائية من أبناء محافظة قنا، التقديم في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بعد رفع المستندات pdf من خلال هذا الرابط من هنــا، أو من خلال هذا الموقع jobs.qcww.com.eg، الموجود على محرك البحث «جوجل».

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا في إعلان الوظائف رقم (1)، الذي أعلنت عنه أول أكتوبر الجاري، حاجتها لمهندسين ميكانيكا وكهرباء، وكيمائي مائي ثالث، ومراقب رابع، وقارئ ومحصل رابع، وكاتب ومدخل بيانات، وأمين مخزن، وفني تشغيل، وفني معمل، وحرفي تشغيل، وسباك، ولحام، وكهربائي، وسائق، وعامل خدمة.

أما الأوراق المطلوبة التي حددتها، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عبارة عن صورة من «المؤهل ووشهادة التجنيد وشهادة الميلاد والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة وشهادة القيد من نقابة المهندسين وشهادة التأهيل للمعاقين، وتستكمل باقي المستندات بعد القبول».

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